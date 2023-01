Volley: Cev Cup donne. Prima sfida europea del 2023 per Scandicci

Le toscane di Barbolini sfidano nell'andata degli ottavi il Mladost Zagreb SCANDICCI (ITALPRESS) – La Savino Del Bene Scandicci si prepara alla prima sfida europa del suo 2023. Domani infatti la squadra di coach Barbolini, reduce da sette vittorie consecutive tra campioanto e coppa, tornerà ad affrontare una partita di CEV Cup. Dopo aver eliminato le turche del Galatasaray nei sedicesimi di finale della seconda manifestazione europea per club, la squadra toscana si prepara infatti all'andata degli ottavi contro le croate del Mladost Zagreb. Partita in programma al Dom Odbojke Bojan Stranic di Zagabria, dove a partire dalle 20.30, le due formazioni si sfideranno nella gara d'andata degli ottavi di finale. Quello di questo martedì sarà il primo confronto ufficiale tra le due formazioni. La Savino Del Bene Volley giocherà per la prima volta in Croazia. "Il Mladost è una squadra molto giovane – spiega coach Barbolini – Come tutte le partite di coppa dobbiamo concentrarci principalmente su di noi, perchè giochiamo con una squadra che non conosciamo, fatta eccezione per una giocatrice (Klara Peric, ndr) che ha giocato brevemente nel campionato italiano. Dobbiamo essere bravi noi a partire bene ed a pensare a fare bene. Sarà una partita in cui ci sarà spazio anche per chi fino ad oggi ha giocato meno". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/com 09-Gen-23 11:29