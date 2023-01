Prima finale Wta e best ranking per Cocciaretto

L'azzurra approda al match per il titolo a Hobart, sfiderà la statunitense Davis HOBART (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Prima finale Wta e "best ranking". Elisabetta Cocciaretto è approdata all'ultimo atto dell'"Hobart International", torneo Wta 250 da 259.303 dollari di montepremi che dopo tre anni è tornato a disputarsi sul cemento di Hobart, in Tasmania (Auatralia), uno degli ultimi due appuntamenti per rifinire la preparazione in vista degli Australian Open (l'altro è Adelaide). La 21enne di Fermo, n.69 Wta, ha battuto per 7-5 4-6 6-1, dopo una battaglia di due ore ed otto minuti, la statunitense Sofia Kenin, n.280 del ranking, in tabellone grazie ad una wild card, centrando la sua prima finale in un torneo del circuito maggiore e l'ingresso per la prima volta in top-50 in classifica (sarà 48esima). "Sono felicissima per questo risultato e per come sto giocando questa settimana: il torneo mi piace molto e sono contenta che ci sia tanta gente a sostenermi – ha detto Cocciaretto – Contro Sofia è stata dura perché lei è una grande giocatrice, che ha già vinto tanto". Domani, nella sua prima finale in un torneo del circuito maggiore, Cocciaretto si giocherà il titolo con la statunitense Lauren Davis, n.84 del ranking, che in un derby tra qualificate ha liqudato la russa Anna Blinkova, n.72 Wta, con il punteggio di 6-3 6-3. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/com 13-Gen-23 09:24