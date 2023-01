Calcio: Dionisi “Situazione non drammatica, ma voglio Sassuolo cinico”

"Potevamo ottenere di più, ma se abbiamo questo è quello che ci siamo meritati" SASSUOLO (ITALPRESS) – "Non abbiamo ricominciato nel modo migliore il 2023. Questa settimana è stata una settimana importante di lavoro per migliorare il nostro inizio. Sappiamo di affrontare una squadra forte che non è partita bene ma che avrebbe meritato di più, perchè con l'Empoli la gara era già vinta e con gli episodi non l'ha vinta". Due sconfitte nelle prime due gare dell'anno, il Sassuolo spera di dare una sterzata ai risultati già da domani anche se al Mapei arriva una Lazio altrettanto vogliosa di riscatto. "Noi negli episodi non siamo bravi. La Samp e la Fiorentina hanno sbloccato la gara così, dobbiamo essere più cinici. Domani dobbiamo mettere tutto perché loro sulla carta sono più forti di noi", avverte il tecnico neroverde, che torna poi sulla gara del Franchi: "Con la Fiorentina è stato un peccato non aver ottenuto quello che meritavamo e oltre al risultato negativo sono arrivati anche gli infortuni di Consigli e Pinamonti, che domani non ci saranno. Dobbiamo ripetere la prestazione, l'atteggiamento e la personalità di Firenze ed essere più cinici perché nelle ultime due gare abbiamo creato e abbiamo fatto gol su rigore perché poi le altre squadre non ti concedono chissà che". Poi sulle condizioni di Lopez ed Erlic: "Maxime si è allenato con la squadra, ha finito la settimana con la squadra. Oggi farà la rifinitura e domani sarà disponibile, vediamo se a gara in corso o dall'inizio. Martin ha avuto un momento di ripresa, ha partecipato al Mondiale e aveva bisogno di un po' di allenamenti. Con la Fiorentina abbiamo concesso poco, siamo stati superficiali in alcune situazioni, potrebbe darsi che possa partire dall'inizio ma non ho deciso". I neroverdi stanno probabilmente soffrendo un po' la loro posizione in classifica: "Anche il girone d'andata di tre anni fa è andato nella stessa maniera, per quanto mi riguarda è andata anche peggio col Venezia, siamo stati in zona playout per tanto tempo. Fa parte dello sport, non è una situazione drammatica. Saremo noi gli artefici del nostro destino. Potevamo ottenere di più ma se abbiamo questo è quello che ci siamo meritati". Le scelte per sostituire Pinamonti possono essere Alvarez e Defrel: "Dobbiamo essere più bravi nel cercare di supportare la prima punta, a prescindere da chi giocherà. La richiesta è simile, devono lavorare per la squadra con palla e senza palla e farsi trovare in area perché non ci possiamo permettere di lasciare l'area scoperta", ha concluso Dionisi. – Foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xd6/glb/red 14-Gen-23 14:12