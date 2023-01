Calcio: Fiorentina. Bonaventura rinnova fino al 2024 “Avanti insieme”

Il centrocampista viola: "Grazie a Commisso per avermi portato qui" FIRENZE (ITALPRESS) – "Sono felice perché qui mi sono trovato bene fin dal primo momento in cui sono arrivato. Andiamo avanti insieme, continuiamo a lavorare e a cercare sempre di migliorare". Lo ha detto il centrocampista viola Giacomo Bonaventura che quest'oggi ha rinnovato il suo contratto con la Fiorentina fino al 30 giugno 2024, con opzione fino al 2025 al raggiungimento di determinate condizioni. "La squadra viola per me è innanzitutto un popolo perché quando si viene allo stadio e si vede la passione di tutta la gente vuol dire che non c'è solo una squadra ma una città intera che tifa per questa maglia e quindi c'è sempre una grande passione – ha aggiunto Bonaventura – Questa è una cosa molto importante per noi giocatori. Firenze è una bellissima città, si vive benissimo e poi sempre si vive bene quando arrivano i risultati, l'importante è ottenerli". "Il presidente Commisso mi ha fatto le congratulazioni, lo ringrazio per la fiducia, per avermi fatto venire qua e fatto sentire importante in questa bellissima società che vuole crescere e fare tante belle cose. Speriamo di migliorare sempre", ha concluso l'ex milanista. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xb8/mc/red 14-Gen-23 15:42