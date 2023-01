Calcio: Gasperini “Juve pericolosa dopo Napoli? Pensiamo a Salernitana”

BERGAMO (ITALPRESS) – "La Juventus può essere pericolosa dopo il ko per 5-1 contro il Napoli? In questo momento sto pensando alla Salernitana e poi allo Spezia, poi penseremo alla Juve. Non farò calcoli coi diffidati". Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Salernitana mettendo in chiaro che la Dea è concentrata solo sulla sfida agli uomini di Nicola. Nemmeno la Coppa Italia è nei pensieri del tecnico e "sarebbe grave pensare già a giovedì. Bisogna essere calati al 100%, la Coppa Italia ha la sua importanza anche perché abbiamo visto quanto accaduto in settimana. Noi pensiamo a domani". Anche perchè la Salernitana è avversario rognoso. "Lo scorso anno hanno fatto un'impresa straordinaria. La squadra si è rinforzata – ha ribadito il tecnico dei nerazzurri – sarà una partita ostica e difficile". Tra i temi toccati anche quello relativo al futuro di Boga: "A Bologna ha fatto una giocata importante che ci ha portato al gol, è questo tipo di giocatore. Da lui ci si aspetta questo tipo di giocate, ha queste caratteristiche. La classifica? Mancano due partite, è sicuramente una classifica più veritiera. La classifica come posizione è buona, siamo relativamente vicini a quelli davanti". Nel finale spazio anche al punto sugli infortunati e alle condizioni di Luis Muriel: "Non si è allenato questa settimana, ma non ha problemi muscolari. Se starà bene verrà convocato. In questo momento siamo tutti disponibili. Demiral? Ha recuperato, non ha partite nelle gambe, però sono molto soddisfatto anche di Palomino, Toloi, Djimsiti, Scalvini. Credo che la nostra sia la quinta difesa del campionato, non mi sembra così male". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pia/glb/red 14-Gen-23 14:15