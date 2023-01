Calcio: Real, Benzema “Mondiali? Non voglio più parlarne”

"Sto bene e penso solo a vincere la Supercoppa spagnola contro il Barça" RIYADH (ARABIA SAUDITA) (ITALPRESS) – "Quello che è successo, è successo, la cosa più importante è la partita di domani. Sono pronto e sto bene, anche con la testa, il resto fa parte del passato". Karim Benzema prova a dribblare così, alla vigilia della finale della Supercoppa Spagnola, le domande sui Mondiali non giocati con la Francia perchè infortunato anche se, a detta del suo agente, avrebbe potuto essere in campo in tempo per gli ottavi. "E' stato un periodo complicato ma ormai è alle spalle, non voglio più parlare di Francia e Mondiali – ha precisato l'attaccante del Real – Si è detto che mi stavo risparmiando per il Mondiale? Io so quello che faccio, ero infortunato, volevo giocare ogni partita per aiutare la squadra a vincere". E per quanto riguarda il futuro, "sono qui, al Real, e mi godo ogni allenamento, ogni stagione. Non so quanto resterò ma mi godo ogni giorno e ora voglio vincere la Supercoppa". – foto Image – (ITALPRESS). glb/red 14-Gen-23 16:15