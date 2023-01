Calcio: Serie A. Palladino “Vittoria del gruppo e della squadra”

"Credo che l'aspetto più importante sia stato l'approccio alla gara". CREMONA (ITALPRESS) – Raffaele Palladino, tecnico del Monza, si gode un altro risultato positivo. Il 2023 per la sua squadra è partito sotto buoni auspici. Sessantacinque minuti perfetti, poi un calo nel finale. "Credo che l'aspetto più importante sia stato l'approccio alla gara perché temevo tanto questa partita perchè sapevo che la Cremonese poteva metterci in difficoltà. Siamo stati quasi perfetti per oltre un'ora, sembrava che avessimo il gioco sotto controllo e invece ci siamo abbassati un po' e ci ha messo in difficoltà. Questa è la serie A; non mi è piaciuto che ci siamo abbassati troppo e abbiamo sofferto sui cross. Mi è piaciuto soffrire con i ragazzi ma è stata la vittoria del gruppo e della squadra". Per Palladino "il calo non è stato per demerito del Monza ma per merito della Cremonese che si è alzata e ha messo tanti palloni alti con Ciofani sempre pericoloso. Dovevamo essere più bravi a fare delle ripartenze ma non le abbiamo sfruttate e poi un po' di paura cresce. Va dato anche il giusto merito alla Cremonese. In settimana su certe cose lavoreremo". Adesso, il Monza guarda al lato sinistro della classifica. "La gara della svolta è stata contro la Juventus perchè ha dato slancio e morale, non ho inventato nulla, ho dato entusiasmo a un gruppo in difficoltà di prestazioni e le tre vittorie hanno dato modo di percorrere questa strada, poi abbiamo messo principi di gioco e lavoro fisico. La squadra cresce sempre di più e ne sono felice. Questo è un gruppo nuovo che sta crescendo e la salvezza equivale a uno scudetto, cavalchiamo questo entusiasmo senza distrarci dalla salvezza". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). gm/red 14-Gen-23 17:57