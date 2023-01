Biathlon: Cdm donne. Vittozzi seconda nella mass start di Ruhpolding

Per l'azzurra è il terzo podio in altrettante gare in Germania. MILANO (ITALPRESS) – Terzo podio in altrettante gare per Lisa Vittozzi a Ruhpolding, in Germania, dove si è chiusa la quinta tappa della Coppa del Mondo femminile di biathlon. Dopo la vittoria nell'individuale e il terzo posto nella staffetta femminile, l'azzurra ha chiuso in seconda posizione la mass start odierna. Prova di testa fin dal primo giro per Vittozzi, senza errori al tiro nelle due serie a terra. In fuga dal terzo giro assieme alla francese Julia Simon, leader della classifica generale, l'azzurra ha mancato un bersaglio nel primo poligono in piedi, così come la diretta avversaria, che però è riuscita a prendere qualche secondo di vantaggio. Nell'ultimo poligono nuovo errore per Simon, mentre Vittozzi ha coperto tutti i bersagli perdendo però tempo per un problema sul quinto colpo e permettendo così il rientro di un'altra francese, Anais Chevalier-Bouchet. L'azzurra ci ha poi provato in salita ma negli ultimi metri ha dovuto alzare bandiera bianca di fronte a Simon, chiudendo comunque in seconda posizione. Questo risultato consente a Vittozzi di consolidare il terzo posto in classifica generale, dietro anche alla svedese Elvira Oeberg, oggi assente, e davanti alla compagna di squadra Dorothea Wierer, soltanto 23^ al traguardo della mass start di Ruhpolding a causa di sette errori al poligono. La Coppa del Mondo si sposta ora ad Anterselva, dove da giovedì 19 gennaio si gareggerà per la sesta tappa stagionale. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/com 15-Gen-23 15:58