Calcio: Cremonese. Alvini saluta “Grazie a tutti per la fiducia”

Il tecnico è stato esonerato dopo il ko con il Monza CREMONA (ITALPRESS) – Il divorzio è stato ufficializzato ieri dopo la sconfitta con il Monza, l'undicesima stagionale. Massimiliano Alvini ha però voluto salutare e ringraziare la proprietà, la società e i sostenitori grigiorossi attraverso una lettera aperta affidata agli organi di comunicazione del club. "Ringrazio il Cavalier Giovanni Arvedi, la Cremonese, i direttori, i calciatori, tutto lo staff, la città di Cremona e tutti i tifosi grigiorossi per la fiducia che mi è stata data e per il lavoro quotidiano che insieme abbiamo condiviso. Con profondo rispetto un grazie di cuore a tutti", dice Alvini. Al suo posto in panchina dovrebbe arrivare Davide Ballardini. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). fsc/red 15-Gen-23 13:05