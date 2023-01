Calcio: Serie A. Juric “Gara sottotono, ci è mancata energia”

"Temevo questa gara. Lukic? Potremmo perderlo a lungo" TORINO (ITALPRESS) – "Penso sia mancata l'energia giusta per affrontare questa gara. Loro sono una squadra tosta, con giocatori fisici, con grandissima gamba: se non sei al 100% rischi, quando ti manca quel 10% il livello si abbassa tanto". Lo dice il tecnico del Torino Ivan Juric che commenta così la sconfitta dei suoi granata in casa con lo Spezia. "Temevo questa partita perché era la quarta in 10 giorni dopo aver giocato 120 minuti in settimana – spiega l'allenatore nel dopogara -. Abbiamo perso Lazaro, potremmo perdere Lukic per un periodo lungo, c'è quindi da completare un po' le cose, questo è sicuro" dice Juric riferendosi alla possibilità di intervenire sul mercato per puntellare l'organico. Tornando sulla gara, il tecnico aggiunge: "E' stata una partita sottotono. Con il Verona ero rimasto molto contento, anche con la Salernitana abbiamo giocato un grande calcio, con il Milan siamo stati stupendi, ma oggi sottotono. Quando i miei giocatori non sono al massimo diventa tutto più difficile, poi la gara si è sbloccata su rigore, probabilmente se non ci fosse stato sarebbe stato tutto diverso". Rivedendo l'episodio che ha portato al penalty Juric alla fine concorda con la decisione dell'arbitro anche se poi invoca un cartellino rosso per Caldara che aveva fermato Sanabria in un episodio su cui si discute se c'è chiara occasione da gol. "Forse lì ci stava un'altra decisione", sottolinea il tecnico del Torino prima di tornare a riconoscere i meriti dell'avversaria: "Anche sulle fasce hanno dominato loro, individualmente Holm e Reca hanno vinto su Singo e Vojvoda nell'1 contro 1, sulla gamba. E' una partita sicuramente negativa, ma con tante attenuanti. Non bisogna lamentarsi, ma sono dispiaciuto: non c'è stata energia, anche muovendo la palla mancava quel ritmo di gioco, gli spunti, le accelerazioni senza quali fai fatica a creare occasioni". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). fsc/com 15-Gen-23 17:30