Calcio: Serie A. Thiago Motta “Bravi a metterla sul piano tecnico”

Il tecnico del Bologna: "Mancavano giocatori importanti ma non si è notato". UDINE (ITALPRESS) – "I ragazzi sono stati bravi e hanno disputato una grandissima partita. Abbiamo messo la palla a terra e giocato. Solo così avremmo potuto vincere, contro una squadra molto fisica. Portando la gara sul piano fisico avremmo avuto tutto da perdere. Siamo però stati presenti anche nei duelli e nei contrasti". Così Thiago Motta, dopo la vittoria del "suo" Bologna sul campo dell'Udinese. "La forza di questo gruppo è enorme. Mancavano giocatori importanti – ha aggiunto il tecnico del team rossoblù – ma non si è notato. Sono felice per chi ha giocato al loro posto, soprattutto per Sansone che lavora sempre bene e che dà sempre il massimo. Si merita il gol e la prestazione odierna. Ogni giocatore deve avere l'atteggiamento giusto per farsi trovare pronto quando può giocare. Anche se alcuni sono arrabbiati perché non giocano, danno sempre il massimo. A mio avviso, poi, oggi sono mancati pure due rigori in nostro favore". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xh9/pdm/red 15-Gen-23 17:41