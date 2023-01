Moto, Benavides vince l’ultima tappa e si aggiudica la Dakar

L'argentino della Ktm supera Price e bissa il successo del 2021 RIYADH (ARABIA SAUDITA) (ITALPRESS) – A conclusione di un intenso duello con Toby Price, compagno in Ktm, Kevin Benavides si è aggiudicato per la seconda volta in carriera la Dakar. Scattato con 12" di ritardo, l'argentino ha chiuso vincendo l'ultima tappa – i 136 km di speciale tra Al-Hofuf e Dammam in Arabia Saudita – e finendo con 43" di vantaggio su Price. Benavides aveva conquistato la Dakar già nel 2021. A completare il podio nella gara delle moto l'americano Skyler Howes (Husqvarna). – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). fsc/red 15-Gen-23 10:04