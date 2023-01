Sci alpino: Cdm. A Kristoffersen lo slalom di Wengen, Sala chiude 8°

Completano il podio Meillard e Braathen, Vinatzer decimo WENGEN (SVIZZERA) (ITALPRESS) – Henrik Kristoffersen ha vinto lo slalom maschile di Coppa del mondo a Wengen, in Svizzera. Con il tempo di 1'51"18 il norvegese, secondo al termine della prima manche, ha preceduto di 20 centesimi l'idolo di casa Loic Meillard e di 49 il connazionale Lucas Braathen. Sulla "Maennlichen", sotto una fittissima nevicata, due italiani nella top ten: Tommaso Sala ha chiuso ottavo a 2"35 da Kristoffersen, Alex Vinatzer decimo in 1'54"19. Ventesimo crono per Simon Maurberger, Giuliano Razzoli si è classificato 26esimo. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). fsc/red 15-Gen-23 14:14