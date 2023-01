Sci alpino: Cdm donne. Brignone “Ottima domenica, ora testa a Cortina”

L'azzurra soddisfatta per il secondo posto a St.Anton ST.ANTON (AUSTRIA) (ITALPRESS) – "E' un'ottima domenica, sono contenta di come sto sciando, anche se oggi non sono riuscita a fare quello che ho fatto ieri. Sono vicina. Sono molto soddisfatta, è stato un grande weekend". Così Federica Brignone, seconda alle spalle di Lara Gut nel Super-G di St.Anton. "Sono molto contenta ma non è finita, la stagione è ancora lunga – aggiunge la valdostana ai microfoni di Rai Sport -. Il mio obiettivo sono le tappe italiane, vedremo come andrà. Cortina? E' bellissimo ma anche stressante, mi sentirò quasi in dovere di performare. A Cortina non sono mai salita sul podio, è il mio sogno per il prossimo weekend". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). fsc/red 15-Gen-23 12:56