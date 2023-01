Biathlon: Cdm. 11 azzurri in gara nella tappa di Anterselva

A guidare la truppa tricolore ci saranno Vittozzi e Wierer ROMA (ITALPRESS) – Il calendario della Coppa del Mondo di biathlon propone il sesto appuntamento stagionale nella mitica località di Anterselva, ultima tappa prima della pausa per i Mondiali di Oberhof (Ger) dal 6 al 9 febbraio. Nella località altoatesina si disputeranno sprint, pursuit e staffette da giovedì 19 a domenica 22 gennaio. La squadra azzurra schiera cinque atlete in campo femminile (Samuel Comola, Lisa Vittozzi, Hannah Auchentaller, Dorothea Wierer, Rebecca Passler) e sei fra gli uomini (Didier Bionaz, Elia Zeni, Tommaso Giacomel, Daniele Cappellari, Patrick Braunhofer e Daniele Fauner). Insieme a loro si aggregherà a scopo riabilitativo Lukas Hofer, ancora a digiuno di competizioni in questa annata. Il carabiniere di San Lorenzo di Sebato sta superando l'infiammazione ai tendini tibiali della gamba sinistra e proverà a forzare il rientro in vista dei Mondiali di Oberhof al via l'8 febbraio. L'Italia vanta otto vittorie casalinghe: in campo maschile Lukas Hofer si impose nella sprint del 2014, Renè Cattarinussi nella sprint del 1999, Pieralberto Carrara nella sprint del 1993 e Johann Passler nell'individuale del 1988, fra le donne Dorothea Wierer si aggiudicò la mass start del 2022, l'individuale e la pursuit nel 2020 (valide anche per i Mondiali) e una pursuit nel 2019. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/com 16-Gen-23 16:38