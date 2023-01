Calcio: Doppia seduta al jtc per Juve, Pogba e Vlahovic con i compagni

I bianconeri al lavoro per l'ottavo di Coppa Italia contro il Monza TORINO (ITALPRESS) – Allenamento mattutino in campo in una grigia giornata invernale e pomeridiano in palestra per la Juventus. Prosegue l'avvicinamento dei bianconeri all'ottavo di finale di Coppa Italia in programma giovedì 19 gennaio 2023 alle 21 all'Allianz Stadium di Torino contro il Monza. L'obiettivo è quello di passare il turno e di lasciarsi alle spalle il pesante 5-1 rimediato venerdì scorso a Napoli. Sul rettangolo verde del JTC Continassa, la squadra stamani si è dedicata a una serie di "torelli" seguiti da esercitazioni a metà campo sulla fase di non possesso palla e da una partitella finale. Buone notizie per il tecnico Massimiliano Allegri – che contro i brianzoli non ci sarà per squalifica a causa dell'espulsione rimediata nella finale persa contro l'Inter nella passata stagione – arrivano dal francese Paul Pogba e dal serbo Dusan Vlahovic che hanno svolto tutto l'allenamento con la squadra. Domani il gruppo juventino proseguirà la preparazione tornando in campo al mattino. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xg3/glb/red 16-Gen-23 17:24