Calcio: Juve. Il 27 marzo udienza preliminare processo bilanci

E' il procedimento che vede indagati gli ex vertici della società TORINO (ITALPRESS) – E' stata fissata per il 27 marzo l'udienza preliminare del processo Juventus, legato alle irregolarità nei bilanci tra 2018 e 2021. È il procedimento che vede indagati gli ex vertici della società, e che ha portato alle dimissioni del board a fine novembre. L'illecito profitto ipotizzato dalla procura di Torino fu di 408 milioni tra plusvalenze fittizie e manovra sui bilanci di alcuni giocatori a seguito della pandemia. Mercoledì si svolgerà invece l'assemblea steaordinaria dei soci chiamata a ratificare la nomina dei nuovi vertici della Juve proposti dall'azionista di controllo Exor.