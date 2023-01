Sci alpino: Cdm donne. 12 azzurre convocate per il trittico di Cortina

Tra le italiane in gara nel fine settimana anche Goggia, Brignone e Bassino ROMA (ITALPRESS) – La Coppa del mondo femminile di sci alpino approda a Cortina d'Ampezzo per l'attesissima tre giorni riservata alla velocità sulla pista Olympia delle Tofane. In programma due discese venerdì 20 gennaio (ore 10.15) e sabato 21 gennaio (ore 10.00), seguite domenica 22 da un supergigante (ore 11.30), per i quali il direttore tecnico Gianluca Rulfi ha convocato Elena Curtoni, Karoline Pichler, Roberta Melesi, Nicol Delago, Nadia Delago, Marta Bassino, Laura Pirovano, Federica Brignone, Sofia Goggia, Monica Zanoner, Elena Dolmen e Teresa Runggaldier. La squadra azzurra può schierare fino a nove atlete sia in discesa che in supergigante. I precedenti sulla pista che ha ospitato i Mondiali del 2021 sorridono alle nostre rappresentanti, salite sul gradino più alto del podio in discesa in ben otto occasioni (quattro volte con Isolde Kostner nel 1996, 1997, 1998 e 2001, due volte con Sofia Goggia nel 2018 e 2022, una volta a testa con Daniela Merighetti nel 2012 ed Elena Fanchini nel 2015), mentre il supergigante ha sorriso ad Elena Curtoni 2022 e ad Isolde Kostner nel 1997. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/com 16-Gen-23 16:34