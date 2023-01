Tennis: Atp. Sempre tre azzurri nella Top 20, Alcaraz si conferma leader

Sonego perde tre posizioni ed è 47esimo, a Melbourne aperta la caccia al n.1 ROMA (ITALPRESS) – Nel giorno in cui la pattuglia composta da sei rappresentanti italiani inizia a scendere in campo per il primo grande impegno dell'anno, gli Australian Open, l'Italia del ranking maschile può continuare a sorridere. Restano, infatti, saldi nelle loro posizioni i tre alfieri che la scorsa settimana hanno fatto registrare il record di giocatori azzurri presenti contemporaneamente tra le prime 20 posizioni della classifica dal 1973, ovvero da quando esiste il ranking Atp computerizzato. Matteo Berrettini (n.14), tornato numero 1 d'Italia, Jannik Sinner (16) e Lorenzo Musetti (19), hanno dunque visto invariata la loro classifica rispetto a sette giorni fa e adessso sperano di far salire ancor di più le loro quotazioni grazie ai punti messi in palio dallo Slam di Melbourne. Tra le prime 100 posizioni del ranking anche Lorenzo Sonego (n.47), che scende tre gradini, Fabio Fognini (57) e Marco Cecchinato (93). Per quanto riguarda la top 10, Carlos Alcaraz si conferma sul trono della classifica mondiale, ma potrebbe restarci ancora per poco. Il forfait agli Australian Open dello spagnolo, che l'anno scorso è diventato il più giovane a chiudere una stagione da n.1 da quando esiste il ranking computerizzato, ha infatti aperto la caccia per tre giocatori. Casper Ruud, Stefanos Tsitsipas e Novak Djokovic, rispettivamente gli attuali n.3, 4 e 5 del ranking, hanno la possibilità di scalzare Alcaraz in vetta alla classifica a patto che il norvegese raggiunga la finale a Melbourne e che uno tra il greco e il serbo finisca con il trofeo tra le mani. Non può cullare lo stesso sogno Rafael Nadal che, da campione in carica dello Slam australiano e da n.2 del mondo, non può comunque andare oltre gli attuali 5.770 punti. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/com 16-Gen-23 12:13