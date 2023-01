Tennis: Wta. Best ranking per Trevisan e Cocciaretto, comanda Swiatek

La toscana sale al 21esimo posto, balzo della marchigiana in 48esima piazza ROMA (ITALPRESS) – Due variazioni importanti per le prime dieci tenniste italiane nella classifica mondiale femminile pubblicata dalla WTA. Davanti a tutte c'è sempre Martina Trevisan, che fa un altro passo avanti e ed è 21esima: è il nuovo "best ranking" per la 29enne mancina toscana, che migliora quello fatto segnare appena la scorsa settimana. Alle sue spalle c'è Elisabetta Cocciaretto, che per la prima volta in carriera entra in top 50 scavalcando Bronzetti e Paolini: grazie alla sua prima finale WTA, raggiunta nel "250" di Hobart, sul cemento australiano (fermata solo dalla statunitense Davis), la 21enne di Fermo guadagna infatti in un colpo solo 18 posizioni e va ad accomodarsi sulla poltrona numero 48, siglando un primato da favola (il precedente, numero 64, era datato 31 ottobre 2022). Fa due passi indietro, invece, Lucia Bronzetti, numero 52, che resta comunque sempre in zona "best", mente perdono una posizione anche Jasmine Paolini, numero 66, e Camila Giorgi, numero 70, rientrata nel circuito dopo oltre quattro mesi di stop nelle qualificazioni del "500" di Adelaide 2 (eliminata all'esordio dalla rumena Cirstea). Quasi immutata la classifica pre-Melbourne per quanto riguarda le top player: da registrare solo il rientro nell'elite mondiale di Bencic e l'uscita di Keys. La dominatrice della top ten del ranking è la polacca Iga Swiatek: la 21enne di Varsavia mantiene ben più del doppio dei punti rispetto alla seconda in classifica, la tunisina Ons Jabeur mentre in terza posizione c'è la statunitense Jessica Pegula che ribadisce il "best ranking". Primato personale confermato anche per la "maestra" francese Caroline Garcia, quarta. Alle sue spalle, quinta, la bielorussa Aryna Sabalenka mentre al sesto posto c'è la greca Maria Sakkari, subito davanti all'altra statunitense Coco Gauff, settima. Le russe Daria Kasatkina, ottava, e Veronika Kudermetova, nona, ribadiscono i rispettivi "best" mentre a chiudere l'elite mondiale c'è la svizzera Belinda Bencic, che grazie al successo nel WTA 500 di Adelaide 2 rientra in top-ten a quasi 15 mesi di distanza dall'ultima volta. Saluta invece, almeno per il momento, la statunitense Madison Keys. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/com 16-Gen-23 12:29