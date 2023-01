Ue, Giorgetti “Rivedere il sistema degli aiuti di Stato”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – "Siamo consapevoli della necessità di rivedere la politica degli aiuti di Stato che deve diventare meno burocratica e più flessibile. Questo deve valere anche per gli strumenti già costituiti dagli Ipcei al Next Generation Eu. È un atto doveroso di fronte alle sfide di competitività dell'industria europea, soprattuto per i suoi settori strategici e per le mutate condizioni di contesto economico di prezzi e disponibilità di materiali". Così il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, in merito all'Eurogruppo. "Il tutto deve avvenire senza mettere a rischio le condizioni di competitività all'interno dell'Ue discriminando Paesi in base al rispettivo spazio fiscale. Forme comuni di finanziamento dei progetti strategici europei sono la corretta risposta a questa sfida", aggiunge. – foto Agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). sat/com 16-Gen-23 19:52