Basket: Nba. LeBron James trascina i Lakers, Curry Golden State

Per il Prescelto 48 punti, ne fa 41 il numero 30 dei Warriors, 51 Tatum nel successo di Boston NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Le grandi stelle si prendono la scena nel Martin Luther King Day della Nba. Ad aprire il programma delle nove gare l'ennesima prova di forza di Boston, capolista a Est, che centra la settima vittoria consecutiva battendo per la seconda volta in tre giorni Charlotte: 130-118, con un Jayson Tatum da 51 punti (17 nell'ultimo quarto), comprese sette triple. Fra i Celtics anche 19 punti e 8 assist di White e 16 punti di Brongdon, 26 punti di McDaniels e 25 di LaMelo Ball per i Pelicans. Tiene botta Milwaukee, che per la terza gara di fila deve fare a meno di Giannis Antetokounmpo (problema al ginocchio sinistro) ma la spunta per 132-119 su Indiana, trascinata da Holiday (35 punti e 11 assist). Si diceva delle stelle. Lo è sicuramente LeBron James che trascina i Lakers nel successo casalingo per 140-132 contro i Rockets. Il Prescelto mette a referto 48 punti, 8 rimbalzi e 9 assist giocando una grande gara. Bene anche Westbrook che dalla panchina fa registrare al suo attivo 24 punti, mentre per i Rockets i migliori sono Sengun (33 punti e 15 rimbalzi) e Green (23 punti). Brilla anche la stella di Steph Curry nel successo che i Golden State ottengono sul parquet del Washington Wizards, battuti 127-118. Il numero 30 dei Warriors chiude con 41 punti e 7 rimbalzi, mentre sono 32 quelli di Poole così come quelli, per i padroni di casa, di Porzingis. Nelle altre gare della notte vittorie per Cavaliers (113-103 sui Pelicans con 30 punti per Garland), Raptors (123-121 sui Knicks con 33 punti per VanVleet), Hawks (121-113 sugli Heat con 28 punti per Murray e, dall'altra parte, 34 per Butler), Jazz (126-125 sui Timberwolves, solo panchina per Fontecchio) e Grizzlies (136-106 contro i Suns con 28 punti per Bane). – foto agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). ari/red 17-Gen-23 12:27