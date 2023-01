Calcio: Haaland “Sogno vittoria Champions e Mondiali 2026 con Norvegia”

"Spero un giorno di riuscire a disputare partite a eliminazione diretta con la Norvegia" MILANO (ITALPRESS) – "Cercherò di fare tutto ciò che è in mio potere per vincere dei trofei con il Manchester City e proverò a cambiare le carte in tavola. Se tutto andrà come deve andare, il mio obiettivo è vincere la Champions League". Lo ha detto il giovane attaccante del Manchester City Erling Haaland, protagonista del numero di GQ Italia dedicato allo sport in edicola dal 2 febbraio prossimo. A proposito delle sue speranze di aiutare la Norvegia a qualificarsi per la Coppa del Mondo ha aggiunto:"La mia è una nazione piccola, di dimensioni ridotte: 5,5 milioni di abitanti, se non di meno. Pertanto, non siamo tra le grandi. In ogni caso, alla Coppa del Mondo si vedono nazionali di piccoli Stati capaci di compiere imprese fantastiche. La qualificazione ai mondiali del 2026 è il mio obiettivo principale. Spero un giorno di riuscire a disputare partite a eliminazione diretta con la Norvegia". Alla domanda se gli interessa vincere il Pallone d'Oro, il premio individuale più prestigioso del calcio, risponde:"Penso che a tutti importi, ma non aiuta pensarci. Se tu e la tua squadra state giocando davvero bene, le prestazioni saranno positive, inizierai a vincere trofei e probabilmente finirai nella lista". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). gm/com 17-Gen-23 12:09