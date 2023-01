Calcio: Reggina.Contini”Progetto ambizioso,ho accettato subito la sfida”

"Un piacere mettermi a disposizione di mister Inzaghi", dice il portiere arrivato dal Napoli REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – "Non ci ho pensato un secondo a venire qui. Sono molto stimolato dal progetto e dalle ambizioni che ha questa società. Non potevo che accettare". Lo ha detto il nuovo portiere della Reggina, Nikita Contini, arrivato in prestito a titolo temporaneo dal Napoli e di recente titolare in Coppa Italia con la Sampdoria. Il neo giocatore amaranto è stato presentato in conferenza stampa dal direttore sportivo della Reggina, Massimo Taibi. "Per me è un piacere – ha continuato – poter lavorare con una piazza del genere, una piazza storica, con una squadra forte e potermi mettere a disposizione dello staff guidato da Pippo Inzaghi". "Il mio obiettivo – ha aggiunto – è dimostrare il mio valore, fare più partite possibili e cercare di arrivare più in alto possibile con la Reggina". "È un ottimo elemento che viene a rinforzare il nostro gruppo che sta facendo qualcosa di straordinario", ha affermato il ds amaranto, Massimo Taibi. Poi, parlando di "sostenibilità", Taibi ha spiegato che il club ha investito su "una squadra costruita per un progetto triennale". – Foto xa5/Italpress – (ITALPRESS). xa5/ari/red 17-Gen-23 15:22