Ciclismo: Trek-Segafredo. Lopez cade e si frattura una clavicola

Lo spagnolo, nel 2022 per dieci tappe in maglia rosa, sarà operato domani ROMA (ITALPRESS) – Inizia davvero male il 2023 per Juan Pedro Lopez. Il 25enne scalatore spagnolo della Trek-Segafredo è caduto in Spagna durante l'allenamento del team, riportando una frattura alla clavicola sinistra. Lopez, che nel 2022 al Giro d'Italia ha vestito la maglia rosa per dieci tappe vincendo inoltre la classifica giovani, sarà sottoposto domani ad intervento chirurgico. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 17-Gen-23 18:38