Calcio: Ancelotti “In molti ci danno per morti, ma il mio Real è vivo”

"Non siamo alla fine ma all'inizio di un nuovo ciclo", assicura il tecnico dei blancos MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Tutto il mondo è paese. Un vecchio modo di dire che vale anche e ancor di più per il calcio. E' bastata una sconfitta (seppur secca e in una partita importante come il Clasico che per di più metteva in palio il primo trofeo della stagione) per mettere in discussione il Real Madrid di Carlo Ancelotti, la squadra campione d'Europa e di Spagna in carica. Il tecnico italiano sa bene che va così e durante la conferenza stampa alla vigilia della sfida di domani contro il Villarreal, valida per gli ottavi di Coppa del Re, ha risposto a tante domande sul suo Real e su un Barcellona che sembra avviato ad aprire una nuova era. "Non so se è così, so che sono dei grandi rivali, ma per il resto non entro nel merito", ha dichiarato il tecnico dei blancos che in pochi giorni ha perso la vetta della Liga e la finale in Supercoppa. "Abbiamo avuto infortuni che ci hanno un po' messo in difficoltà ed è normale non essere al top, sappiamo che la partita di domani è importante e che in molti ci danno già per morti, ma noi dobbiamo mantenere la calma e andare avanti con fiducia in un periodo complicato e con avversari agguerriti. So che presto verremo fuori da questo momento no e che questa squadra lotterà su tutti i fronti", dice Ancelotti. Il tecnico del Real non ci sta a sentir parlare di ciclo chiuso. "No perché siamo una squadra giovane, tutti parlano di Modric, Kroos o Benzema, ma non dei giovani che sono arrivati quest'anno, non siamo alla fine, siamo all'inizio di un nuovo ciclo, in un momento di transizione da un'epoca fantastica a un'altra. Abbiamo giocatori che guideranno questa squadra in futuro così come hanno fatto Kroos, Modric o Benzema". Ancelotti non ha problemi a recitare il ruolo dell'allenatore in discussione: "Non è complicato, bisogna continuare a lavorare, restare obiettivi e cercare di fare le cose nella maniera più semplice possibile. Dobbiamo continuare ad avere fiducia in noi, abbiamo una rosa eccellente e sono sicuro che faremo bene". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 18-Gen-23 15:20