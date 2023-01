Calcio: Atalanta. Lesione al bicipite femorale per Zappacosta

Il club nerazzurro non si sbilancia sui tempi di recupero che dipendono "dalla progressione clinica" BERGAMO (ITALPRESS) – Nuovo stop per Davide Zappacosta. L'Atalanta, infatti, ha reso noto che ieri pomeriggio l'esterno nerazzurro "è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato una lesione muscolo-fasciale di primo grado del bicipite femorale sinistro. I tempi di recupero non sono al momento quantificabili e dipendono dalla progressione clinica del calciatore". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/com 18-Gen-23 11:38