Calcio: Coppa Italia. Palladino “Juve forte, ma Monza farà grande gara”

"Napoli-Cremonese è la conferma che nel calcio tutto è possibile", dice il tecnico biancorosso MONZA (ITALPRESS) – Contro la Juventus è iniziata la sua avventura da allenatore. E miglior avvio non poteva esserci per mister Raffaele Palladino perchè il suo Monza, mai vincente con Giovanni Stroppa in panchina, conquistò il suo primo storico successo in Serie A, mettendo al tappeto una grande. Domani sera la sfida verrà riproposta, questa volta a Torino, non in campionato ma in Coppa Italia e l'ex attaccante bianconero di paura non ne ha, come non ne ha avuto nel match del debutto. "Serve un Monza aggressivo, con la voglia di fare una grande prestazione. Del resto la gara di ieri tra Napoli e Cremonese conferma che tutto è possibile – dice alla vigilia della gara prendendo la qualificazione dei grigiorossi come esempio da seguire -. Sappiamo che abbiamo davanti una squadra forte, ma anche noi stiamo bene e abbiamo i numeri per fare una buona prova". Ci crede Palladino, ma soprattutto ci credonoi i vertici societari. "Berlusconi e Galliani ci trasmettono continuamente messaggi positivi e una mentalità vincente che dobbiamo avere in ogni gara, anche per dar loro le grandi soddisfazioni che meritano". Potrebbero esserci novità di formazione nell'11 che Palladino manderà in campo a Torino, ma non si tratta di turnover. "Abbiamo una rosa ampia, ben amalgamata, un gruppo in costante crescita, dove non ci sono titolari o riserve, tutti hanno le stesse possibilità di giocare", spiega il tecnico dei brianzoli che poi conclude caricando i suoi: "Godiamoci questo ottimo momento che stiamo vivendo, dobbiamo andare a Torino con la certezza di fare una grande prestazione". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pfr/ari/red 18-Gen-23 15:54