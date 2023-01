Calcio: Messico. Bielsa in pole per la panchina della nazionale

L'argentino potrebbe prendere il posto del Tata Martino CITTA' DEL MESSICO (MESSICO) (ITALPRESS) – Secondo Espn Marcelo Bielsa sarebbe vicino ad assumere l'incarico di commissario tecnico del Messico. L'allenatore argentino sarebbe in cima alla lista della Federcalcio locale, in cerca del sostituto del Tata Martino che ha lasciato l'incarico dopo l'eliminazione nella fase a gironi dei Mondiali del Qatar. Il nome di Bielsa, che in carriera è già stato ct della sua Argentina ma anche del Cile, era stato accostato anche alla panchina dell'Uruguay, dove però potrebbe proseguiire l'avventura di Diego Alonso. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 18-Gen-23 13:17