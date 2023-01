Ciclismo: Tour Down Under. Bauhaus vince 1^ tappa, Bettiol resta leader

Il tedesco batte gli australiani Ewan e Matthews, domani la frazione più lunga ROMA (ITALPRESS) – Phil Bauhaus ha vinto in volata la prima tappa in linea del Tour Down Under, la Tanunda-Tanunda di 149,9 chilometri. Il 28enne corridore tedesco della Bahrain Victorius ha preceduto, al termine di uno sprint a ranghi compatti, Caleb Ewan, in gara con la maglia dell'Australia, e l'altro idolo di casa Michael Matthews (Team Jayco), rispettivamente secondo e terzo. Quarto e migliore degli italiani Alessandro Covi (Uae Emirates), mentre Alberto Bettiol (EF Education-EasyPost), 72esimo, conserva la casacca di leader della classifica generale conquistata ieri nel cronoprologo di Adelaide. Domani la seconda e più lunga delle cinque frazioni in programma, la Brighton-Victor Harbor di 154,8 chilometri. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 18-Gen-23 10:14