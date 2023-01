Golf: World Tour. F. Molinari e Migliozzi sul green di Abu Dhabi

In campo anche E.Molinari nella 18esima edizione del prestigioso torneo ROMA (ITALPRESS) – Francesco Molinari e Guido Migliozzi, dopo la grande prestazione della scorsa settimana nella Hero Cup, tornano subito in campo per partecipare insieme a Edoardo Molinari all'Abu Dhabi HSBC Championship, primo dei cinque eventi delle Rolex Series del DP World Tour 2023 in programma dal 19 al 22 gennaio sul percorso del Yas Links Abu Dhabi nell'Emirato arabo. Nel field vi saranno diciannove dei venti giocatori che hanno preso parte alla Hero Cup con la sola defezione del belga Thomas Detry. In particolare proveranno a confermare l'ottima prova il danese Nicolai Hojgaard e il francese Victor Perez (imbattuti nell'occasione come Francesco Molinari e Migliozzi nel vittorioso team dell'Europa Continentale), così come l'inglese Tommy Fleetwood e lo scozzese Robert MacIntyre, che sono stati i migliori nella Gran Bretagna & Irlanda accusando però una sconfitta. Il torneo, nato nel 2006, è giunto alla 18esima edizione e avrà un montepremi di nove milioni di dollari con prima moneta di 1.530.000 dollari. Nei primi due giri Francesco Molinari sarà in terna con Adrian Meronk e Thriston Lawrence, Edoardo Molinari giocherà con l'inglese Richard Mansell e con il tedesco Maximilian Kieffer e Guido Migliozzi avrà per compagni Jorge Campillo e il giapponese Masahiro Kawamura. – Foto Image – (ITALPRESS). mc/com 18-Gen-23 13:03