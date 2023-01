Lillard non basta, i Nuggets di Jokic battono Portland

Nella notte Nba vittorie anche per Philadelphia, Milwaukee e San Antonio NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Lillard è scatenato, ma non basta ai Blazers per avere la meglio sui Nuggets. Denver si impone 122-113 su Portland davanti al proprio pubblico e resta in testa a ovest conquistando la 31esima vittoria in 44 partite. A trascinare i padroni di casa al successo ci pensa Nikola Jokic che mette a referto l'ennesima tripla doppia chiudendo con 36 punti, 12 rimbalzi e 10 assist, ma è tutto il quintetto a girare con Porter Jr che ne fa 23, Murray 17 (7 gli assist) e Gordon 11 (7 rimbalzi e 8 assist), mentre dalla panchina arrivano i 12 di Brown. Il miglior realizzatore del match, però, è Damian Lillard che mette a referto 44 punti, ma non basta a Portland per evitare il ko. Nelle altre gare della notte vittorie anche per Philadelphia (120-110 sui Clippers con 41 punti e 9 rimbalzi per Embiid), Milwaukee (130-122 sui Raptors con 37 punti per Holiday, mentre a Toronto non bastano i 39 di VanVleet) e San Antonio (106-98 sui Brooklyn Nets con 36 punti e 11 rimbalzi per Johnson). – foto agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). ari/red 18-Gen-23 09:50