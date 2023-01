Tennis: Australian Open. Infortunio e sconfitta, Nadal out al 2° turno

Lo spagnolo ko in tre set dopo un problema al flessore della coscia sinistra MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Rafael Nadal lotta come sempre, ma alla fine è costretto a uscire di scena al secondo turno degli Australian Open. Lo spagnolo, prima testa di serie del tabellone, viene sconfitto in tre set dallo statunitense Mackenzie Mcdonald che si impone con il punteggio di 6-4, 6-4, 7-5. Un verdetto, però, in cui ha un peso rilevante l'infortunio subito da Nadal verso la metà del secondo set, un problema al flessore della coscia sinistra che neanche l'intervento del fisioterapista è riuscito a risolvere. Nadal, dopo le cure nello spogliatoio, è tornato in campo, non ha mollato ma non è riuscito a rimettere in piedi la partita arrendendosi al terzo set. ALTRI RISULTATI PRIMO TURNO Humbert (Fra) b. Gasquet (Fra) 6-3, 6-4, 6-3 Ruusuvuori (Fin) b. Purcell (Aus) 4-6, 6-3, 6-4, 7-6 (11) SECONDO TURNO Auger-Aliassime (Can, 6) b. Molcan (Svk) 3-6, 3-6, 6-3, 6-2, 6-2 Tiafoe (Usa, 16) b. Shang (Chn) 6-4, 6-4, 6-1 – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 18-Gen-23 09:24