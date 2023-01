Tennis: Australian Open. Sonego si arrende in cinque set a Hurkacz

Il torinese eliminato al secondo turno dal polacco, numero 11 della classifica mondiale MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Semaforo rosso per Lorenzo Sonego al secondo turno degli Australian Open, primo Slam del 2023 dotato di un montepremi record (76,5 milioni di dollari australiani) in corso sui campi in cemento di Melbourne Park. Il 27enne tennista torinese, n.47 Atp, si è arreso in cinque set, con il punteggio di 3-6 7-6(3) 2-6 6-3 6-3, al polacco Hubert Hurkacz, testa di serie numero 10 e 11esimo del ranking mondiale. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 18-Gen-23 15:24