Tennis: Australian Open. Stefanini supera Maria al debutto

L'azzurra, proveniente dalle qualificazioni, fa festa dopo oltre 5 ore di attesa per pioggia MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Prima oltre cinque ore di attesa per la pioggia – che in ogni caso ha continuato a disturbare il gioco – e poi pure qualche folata di vento qua e là, giusto per non farsi mancare nulla. In un day 3 di passione e tanta, ma proprio tanta pazienza Lucrezia Stefanini si prende la scena superando l'esordio agli Australian Open, primo Slam del 2023 dotato di un montepremi record (76,5 milioni di dollari australiani) in corso sui campi in cemento di Melbourne Park. La 24enne di Carmignano, n.141 del ranking, promossa dalle qualificazioni, ha battuto in rimonta per 3-6 7-5 6-4, dopo una battaglia di oltre due ore e tre quarti, la veterana tedesca Tatjana Maria, n.71 WTA, semifinalista a Wimbledon lo scorso anno, centrando la sua prima vittoria in un main draw Major alla prima partecipazione. Domani, giovedì. l'azzurra dovrà vedersela al secondo turno contro la vincente del derby russo tra Daria Kasatkina, n.8 del ranking e del seeding, e Varvara Gracheva, n.98 WTA. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 18-Gen-23 10:24