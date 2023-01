Calciomercato: Barcellona, Atletico concede opzione su Carrasco

In estate i blaugrana potranno acquistare il belga per 20 miliono BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Memphis Depay sarà nelle prossime ore un giocatore dell'Atletico Madrid. Manca ormai l'ufficialità ma il 28enne attaccante olandese, che era in scadenza a giugno col Barcellona, firmerà un contratto fino al 2025 con i colchoneros mentre i blaugrana intascheranno 3 milioni di euro più uno di bonus. Ma non solo: il Barça avrebbe voluto inserire nell'operazione Yannick Carrasco, l'Atletico ha detto no ma alla fine i catalani avrebbero strappato un'opzione che consentirà loro di assicurarsi in estate il belga per 20 milioni di euro, cifra inferiore a certe offerte arrivate dalla Premier per il giocatore. E per il presente? I nomi che circolano per gennaio sono ancora quelli di Marcelo Brozovic e Goncalo Guedes. Il 30enne centrocampista croato avrebbe già dato la disponibilità al trasferimento ma bisogna capire come convincere l'Inter visto che Franck Kessie, individuato dai nerazzurri come contropartita, non ha intenzione di tornare in Italia. Per quanto riguarda invece Guedes, 26enne portoghese ex Valencia e ora al Wolverhampton, c'è ottimismo: l'arrivo di Sarabia ai Wolves potrebbe sbloccare la sua cessione regalando a Xavi un'alternativa sugli esterni che gli consentirebbe di impiegare Ferran Torres o Ansu Fati al centro. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 19-Gen-23 09:58