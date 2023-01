Ciclismo: Tour Down Under. 2^ tappa e leadership per Dennis

Crampi per Bettiol che si stacca, in ritardo Matthews ADELAIDE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Rohan Dennis si prende la scena nella seconda tappa del Tour Down Under. L'australiano della Jumbo-Visma si impone al termine dei 156 chilometri che collegano Brighton e Victo Harbor e balza anche al comando della classifica generale a spese di Alberto Bettiol (EF Education-EasyPost), vittima di crampi nel finale e finito col perdere contatto col gruppo. La tappa si decide a una ventina di chilometri, sulla salita di Nettle Hill, con un attacco portato da cinque corridori fra cui Dennis. L'australiano a sua volta stacca gli altri battistrada e va a vincere con una manciata di secondi su Jay Vine (UAE Team Emirates) e Mauro Schmid (Soudal-QuickStep). Furioso Michael Matthews: il leader della Jayco AlUla viene urtato da altri corridori a 22 km dalla fine, ha un problema alla catena della bici e perde oltre due minuti da Dennis. "Non c'è rispetto nel gruppo", ha sbottato Matthews puntando il dito contro Magnus Sheffield (Ineos Grenadiers), che ha riconosciuto il contatto ma perchè spinto da un altro corridore e si è scusato. Sheffield è ora terzo nella generale a 12 secondi da Dennis, in mezzo Vine a 3". Domani la terza tappa, partenza da Norwood e arrivo a Campbelltown dopo 118,5 chilometri. – foto agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). glb/red 19-Gen-23 09:17