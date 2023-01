Lutti e nostalgia, Conte “Devo riflettere sul mio futuro”

Il tecnico scosso dalle morti di Ventrone, Mihajlovic e Vialli: "Il lavoro non è tutto" LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – "Di sicuro avere la mia famiglia in Italia non è bello ma quando hai i figli che vanno a scuola non puoi ogni 1-2 anni costringerli a cambiare totalmente ambiente, non voglio condizionare la vita della mia famiglia. Ma quando succedono situazioni come quelle di Gianluca, Gian Piero e Sinisa diventa più difficile". Antonio Conte confessa di essere ancora scosso dai recenti lutti: a ottobre la morte di Ventrone, preparatore atletico quando giocava alla Juve e poi suo collaboratore anche al Tottenham, quindi Mihajlovic e Vialli, due perdite dolorose per il 53enne tecnico salentino. Che è sotto contratto con gli Spurs fino a giugno ma si trova a Londra senza famiglia al seguito visto che la moglie Elisabetta e la figlia Vittoria, 15 anni, sono rimaste a vivere in Italia e vanno a trovarlo quando possibile. "Di sicuro questa è una stagione difficile dal punto di vista personale – racconta Conte al 'Guardian' – Perdere in così poco tempo tre persone che conoscevo molto bene non è stato facile. Quando succedono queste situazioni, sei portato a fare delle riflessioni importanti. Molte volte pensiamo e diamo tanta importanza al nostro lavoro e dimentichiamo la famiglia, che abbiamo bisogno di più tempo per noi". "Questa stagione mi sta portando a fare una riflessione importante per il mio futuro – prosegue Conte, al Tottenham dal novembre 2021 – Il lavoro è in cima ai tuoi pensieri e magari dimentichi di stare con la famiglia e gli amici. Questa è una passione per la quale ci siamo persi tante cose e quando accadono queste situazioni, inizi a pensare che forse devi concedere più tempo alla tua famiglia e agli amici e anche a te stesso, il lavoro non è tutto nella vita". Conte fin qui non si è mai sbilanciato sul suo futuro agli Spurs ma mette in chiaro che "per quanto riguarda il mio impegno e quello che do al club in cui lavoro, nessuna società si è mai lamentata. Solitamente quando vado via mi rimpiangono perchè sanno come lavoro. È normale per me a fine giornata essere stanco perchè lavoro tanto ed è per questo che il club vuole che resti a lungo". Se Conte dovesse andare via, due i nomi in ballo: Thomas Tuchel, che dopo l'esperienza al Chelsea tornerebbe volentieri a lavorare a Londra, e Mauricio Pochettino, già in passato alla guida degli Spurs. – foto Image – (ITALPRESS). glb/red 19-Gen-23 11:12