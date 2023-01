Nba: Volano Denver e Memphis, Lakers ko, bene i Jazz di Fontecchio

Dallas battuta da Atlanta, New Orleans sbatte contro Chicago DENVER (STATI UNITI) (ITALPRESS) – E' sempre testa a testa a Ovest fra Denver e Memphis. Jamal Murray (28 punti compreso il canestro decisivo a 55"9 dalla fine) e Nikola Jokic (31 punti, 13 assist e 11 rimbalzi, 14esima tripla doppia stagionale) trascinano i Nuggets al 122-118 su Minnesota. Per il gigante serbo anche il record di assist nella storia della franchigia: 3.686 in 568 gare, superato Alex English che si era fermato a 3.679 ma in 837 partite. Denver in serie positiva alla Ball Arena da 15 uscite ma Memphis non molla: 115-114 con Steven Adams che va a rimbalzo e mette dentro il canestro della vittoria quando restavano da giocare 16 secondi mentre Brooks stoppa il tentativo da tre di Garland (che chiude comunque con 24 punti e 14 assist). Undicesimo successo consecutivo per i Grizzlies, che volano sulle ali di Bane (25 punti) e Morant (24 punti). Buon momento anche per Sacramento, che nonostante l'assenza di Sabonis piega i Lakers per 116-111 (32 punti di Fox) e allunga a cinque partite la sua striscia vincente. I gialloviola si aggrappano al solito LeBron James (32 punti) e Westbrook (19) ma non basta a evitare la quarta sconfitta in cinque gare, con gli ultimi tre ko arrivati con una differenza complessiva di 10 punti: -4 con Dallas, -1 con Philadelphia e -5 con i Kings. Sempre priva di Zion Williamson, New Orleans sbatte contro Miami (124-98) e Bam Adebayo (26 punti) mentre Dallas si arrende 130-122 ad Atlanta: Dejounte Murray (30 punti) e Young (18 punti e 12 assist) prendono per mano gli Hawks, alla quarta vittoria di fila, fra i Mavericks Doncic chiude con 30 punti ma solo 3 nell'ultimo periodo. Simone Fontecchio trova spazio in campo per tre minuti ma gli bastano per mettere a referto una tripla e un rimbalzo nel 126-103 con cui i Jazz – 34 punti e 12 rimbalzi di Markkanen – si sbarazzano dei Clippers, al nono ko in undici gare. A Est Washington ritrova Beal (18 punti) e vittoria: 116-105 su New York, con 27 punti, 13 rimbalzi e 7 assist di Kuzma e un Porzingis da 22+11+5. Male Indiana contro OKC (126-106 per i Thunder con 23 punti a testa di Gilgeous-Alexander e Joe e quarto successo consecutivo), Charlotte ha la meglio su Houston per 122-117 e interrompe una striscia negativa che durava da cinque gare ma perde di nuovo per infortunio (ancora la caviglia sinistra) LaMelo Ball. – foto agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). glb/red 19-Gen-23 08:59