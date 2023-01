ROMA (ITALPRESS) – "Abbiamo incontrato il Ministro Casellati che ringraziamo per l'ascolto sul tema delle riforme. Crediamo però che il Governo si stia muovendo in modo confuso. La nostra posizione è netta. La Presidenza della Repubblica non deve essere toccata". Lo scrive su twitter il leader di Azione Carlo Calenda. -foto agenziafotogramma.it- (ITALPRESS). mgg/red 19-Gen-23 16:34