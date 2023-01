Sci alpino: Cdm donne. Goggia la più veloce nella 2^ prova a Cortina

La campionessa bergamasca precede Wright e Mowinckel, Brignone 14esima CORTINA D'AMPEZZO (ITALPRESS) – Sofia Goggia velocissima nel secondo e ultimo training cronometrato della discesa femminile di Coppa del mondo, in programma a Cortina d'Ampezzo. Sull'Olympia delle Tofane, la campionessa bergamasca si è ripresentata nell'ultima prova, segnando il miglior tempo di 1'35"00. Diciannove centesimi a separarla dalla statunitense Isabella Wright, con la norvegese Ragnhild Mowicnkel al terzo posto a 49 centesimi. "Due belle prove: la prima l'abbiamo disputata con una neve molto facile, forse la più facile mai trovata qui in tutti questi anni – il commento di Goggia – Chiaramente è stata inficiata dalla nebbia, nella seconda visibilità piatta per tutte. Il manto nevoso è veramente bello, una bellissima discesa. Sono fiduciosa per questi giorni". Quarto tempo per Mikaela Shiffrin, a 61 centesimi da Goggia. Prova tranquilla per Federica Brignone, quattordicesima, ma molto veloce nei curvoni centrali della zona Scarpadon, tratto tecnico a lei congeniale. "Sto sciando bene, il mio sogno per il fine settimana è salire sul podio – le impressioni di Brignone – Penso di avere più possibilità in supergigante che in discesa. L'anno scorso, su di una pista ghiacciata e molto difficile, sono andata molto vicina al podio, ero seconda fino all'ultimo intermedio, prima di fare un grosso errore sul Rumerlo. Quest'anno ci riproverò: la neve si adatta forse meno alle mie caratteristiche, però sono comunque in forma, sto sciando bene e ci proverò a tutta". Nelle prime venti anche Laura Pirovano, diciottesima, mentre Elna Curtoni ha chiuso al ventiquattresimo posto, Marta Bassino 26esima, Nicol Delago 36esima, Teresa Runggaldier 37esima, Roberta Melesi 44esima, Monica Zanoner 47esima ed Elena Dolmen 53esima. Prossimo appuntamento venerdì 20 con la prima delle due discese in programma, a partire dalle ore 10.15, in diretta Tv su Raisport ed Eurosport. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/com 19-Gen-23 14:02