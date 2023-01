Tennis: Australian Open. Fuori Ruud al secondo turno, ok Rublev

Il norvegese si arrende in quattro set a Brooksby MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Altra eliminazione eccellente agli Australian Open, primo Slam della stagione in corso sui campi in cemento del Melbourne Park. Casper Ruud, secondo favorito del tabellone e finalista lo scorso anno a Parigi e New York, si ferma al secondo turno, battuto dallo statunitense Jenson Brooksby per 6-3 7-5 6-7(4) 6-2. Avanti invece Andrey Rublev, testa di serie numero 5, che la spunta su Emil Ruusuvuori per 6-2 6-4 6-7(2) 6-3. ALTRI RISULTATI 2^ TURNO Wolf (Usa) b. Schwartzman (Arg, 23) 6-1 6-4 6-4 Evans (Gbr, 25) b. Chardy (Fra) 6-4 6-4 6-1 Paul (Usa) b. Davidovich Fokina (Esp, 30) 6-2 2-6 6-7(4) 6-3 6-4 Humbert (Fra) b. Kudla (Usa) 6-2 6-7(5) 6-2 6-4 Shelton (Usa) b. Jarry (Chi) 7-6(3) 7-6(3) 7-5 – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 19-Gen-23 08:26