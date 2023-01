Tennis: Australian Open, Sabalenka al terzo turno

Eliminata invece la russa Kudermetova MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Aryna Sabalenka conferma il suo ottimo momento di forma. La bielorussa approda al terzo turno degli Australian Open, primo Slam della stagione, liquidando per 6-3 6-1 Shelby Rogers: sesto successo in altrettanti match in questo 2023 per la Sabalenka, quinta testa di serie e reduce dal successo nel primo dei due Wta 500 disputati ad Adelaide. Esce invece Veronika Kudermetova, numero 9 del seeding, battuta dalla 21enne statunitense Katie Volynets, numero 113 del mondo e proveniente dalle qualificazioni, per 6-4 2-6 6-2. ALTRI RISULTATI 2^ TURNO Linette (Pol) b. Kontaveit (Est, 16) 3-6 6-3 6-4 Vekic (Cro) b. Samsonova (Rus, 18) 6-3 6-0 Alexandrova (Rus, 19) b. Townsend (Usa) 1-6 6-2 6-3 Zhang (Chn, 23) b. Martic (Cro) 6-3 6-3 Mertens (Bel, 26) b. Davis (Usa) 6-4 6-3 Pliskova (Cze, 30) b. Putintseva (Kaz) 6-0 7-5 Fruhvirtova (Cze) b. Birrell (Aus) 6-3 6-2 Parrizas Diaz (Esp) b. Potapova (Rus) 6-3 6-2 – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 19-Gen-23 08:25