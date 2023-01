Tennis: Australian Open, Stefanini fuori al secondo turno

La 24enne di Carmignano cede in due set alla russa Gracheva MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Finisce al secondo turno l'avventura di Lucrezia Stefanini agli Australian Open, primo Slam della stagione in corso sui campi in cemento di Melbourne. La 24enne di Carmignano, numero 141 del ranking e promossa dalle qualificazioni, dopo aver centrato la sua prima vittoria in un main draw Major (alla prima partecipazione) battendo in rimonta la tedesca Maria, ha ceduto 6-3 6-1, in un'ora e 22 minuti, alla russa Varvara Gracheva, numero 98 Wta e che all'esordio aveva travolto la connazionale Kasatkina, numero 8 del ranking. Grazie alle quattro vittorie tra qualificazioni e main draw la Stefanini si è comunque assicurata il "best ranking": virtualmente è numero 114 Wta, 26 posizioni più su rispetto al primato precedente -n.140 – firmato lo scorso 10 ottobre. ALTRI RISULTATI 2^ TURNO Garcia (Fra, 4) b. Fernandez (Can) 7-6(5) 7-5 Siegemund (Ger) b. Begu (Rou, 27) 5-7 7-5 6-3 – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 19-Gen-23 10:06