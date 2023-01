Tennis: Lesione muscolare, stop di 6-8 settimane per Nadal

Il maiorchino potrebbe rientrare al Masters 1000 di Indian Wells MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Rafa Nadal sperava di non doversi fermare a lungo ma ne avrà almeno per un mese e mezzo. Dopo l'infortunio rimediato all'esordio agli Australian Open, dove è stato sconfitto in tre set da McDonald, il maiorchino si è sottoposto a risonanza magnetica che ha evidenziato, comunica lo stesso giocatore via social, "una lesione di grado secondo al muscolo iliopsoas della gamba sinistra. Ora mi tocca riposo sportivo e fisioterapia antinfiammatoria. Il tempo normale di recupero va dalle 6 alle 8 settimane". Un brutto colpo per Nadal, che scivolerà indietro nella classifica – aveva da difendere a Melbourne i punti della vittoria del 2022 – e salterà sicuramente gli appuntamenti di Doha (20-26 febbraio) e Dubai (27 febbraio-4 marzo). La speranza dell'ex numero uno del mondo è di rientrare in tempo per il Masters 1000 di Indian Wells che scatterà l'8 marzo. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 19-Gen-23 09:33