Basket: Nba. Rivincita Boston su Golden State, bene Philadelphia

Per Brooklyn arriva invece la quarta sconfitta di fila BOSTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Boston si prende la sua piccola rivincita. Dopo la sconfitta nelle Finals della passata stagione e il ko del mese scorso a San Francisco, i Celtics riescono a piegare finalmente Golden State: 121-118 all'overtime con 34 punti e 19 rimbalzi di Tatum e 20+10 (oltre a tre stoppate) di Horford. "Ma nessuna vittoria ci restituirà il titolo perso, non possiamo andare indietro nel tempo e cambiare le cose", la riflessione amara di Tatum. Per i Warriors – 18esima sconfitta in trasferta su 23 in questa stagione – 29 punti di Curry e 24 a testa per Poole e Thompson. Boston resta saldamente al comando della Eastern Conference ma tiene botta Philadelphia, al quarto successo consecutivo grazie al 105-95 su Portland nel segno di Embiid (32 punti) e Harden (16 punti, 14 assist e 10 rimbalzi) mentre prosegue il momento no di Brooklyn, in serie negativa da quattro partite: non basta Irving (30 punti di cui 21 nell'ultimo quarto) per evitare la sconfitta con Phoenix (117-112, 28 punti per Bridges, 24 per Ayton e 19 per Johnson fra i Suns). I Nets nell'ultimo periodo erano riusciti a risalire da -20 a -3 a 10"9 dalla sirena ma il sorpasso non è riuscito. Rimonta vincente invece per Minnesota da -14 (128-126 su Toronto, 25 punti per Russell e 23 per Edwards), a Parigi Chicago piega Detroit 126-108 con 30 punti di LaVine e 26 di DeRozan.