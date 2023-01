Calcio: Baroni “A Verona scontro diretto insidioso,serve Lecce compatto”

"L'Hellas meriterebbe un'altra classifica, conosco l'ambiente, sarà dura", dice il tecnico dei salentini LECCE (ITALPRESS) – Lecce a caccia del settimo risultato utile consecutivo. I salentini cercheranno continuità in casa dell'Hellas, formazione che occupa attualmente il 18° (nonché terzultimo) posto in classifica, a 7 punti dalla zona salvezza. Vincere a Verona potrebbe significare tanto per i giallorossi, che avranno dunque la possibilità di arrivare al giro di boa a quota 23 punti. Lo sa bene mister Marco Baroni, che in conferenza stampa ha presentato così la sfida veneta: "È uno scontro diretto che giocheremo in trasferta, in cui dovremo pensare solo a noi e alla nostra prestazione. Troviamo un avversario che di sicuro non merita i punti in classifica che ha. Sappiamo che questa partita presenterà delle difficoltà e nasconderà diverse insidie, ma queste devono essere le nostre partite, in cui dobbiamo dimostrare compattezza e capacità di sacrificio. Andiamo a Verona con fiducia e rispetto dell'avversario". Il tecnico toscano si è inoltre soffermato su quella che ricorda come una sua ex squadra: "Andiamo in campo sempre per vincere e fare risultato. Verona per me da calciatore è stato un passaggio importante della mia carriera. Quello che conta non è quanto fatto ma quello che ci sarà da fare. Conosco l'ambiente e so per certo che sarà dura". Non mancano, come di consueto, i dubbi di formazione: "Ci sono ragazzi che stanno molto bene. Mi sono piaciuti sia Pezzella che Maleh. Come al solito giocheremo in 11+5. Servirà il contributo di tutti, solo così potremo tenere ritmo e corsa. Loro hanno aggressività e sono difficili da affrontare. Qualche dubbio c'è perchè i ragazzi stanno facendo bene". Baroni ha parlato anche di calciomercato, fra acquisti e cessioni: "Maleh non aveva giocato molto fino ad adesso, ma ora sta bene fisicamente. Si è integrato benissimo e gli piace lavorare con noi. Cassandro lo conoscevamo, è giovane e ha struttura. Ha dimostrato di essere uno dei terzini più bravi di B e gli stiamo dando questa possibilità. Non avrà difficoltà ad integrarsi perché è un giocatore acceso. Sono usciti ragazzi che meritavano di essere protagonisti e lo andranno a fare altrove. Alcuni sono ragazzi nostri a cui ci teniamo molto, speriamo possano rientrare bene. La mia attenzione è massima su quello che ho". A 90 minuti dal giro di boa, il tecnico dei giallorossi ha tracciato un primo bilancio sul campionato fin qui disputato. "Questo è un torneo pericoloso, in cui vincere non è facile. Dobbiamo restare allineati sul nostro percorso di crescita – spiega Baroni -. Tantissimi giovani non avevano mai fatto questo percorso, quindi non dobbiamo mollare dal punto di vista del lavoro. Ogni partita dev'essere un'opportunità per tutti. Guardo molto quello che dobbiamo migliorare. Col Milan siamo rimasti in partita, abbiamo fatto bene anche nel secondo tempo perchè avevamo di fronte i campioni di Italia che volevano riprendere la partita". In vista della sfida all'Hellas Verona, Baroni non avrà a disposizione i difensori Pongracic e Dermaku, mentre saranno della partita sia Perrson che Ceesay. Prima convocazione anche per Cassandro, che partirà dalla panchina. Tre i ballottaggi, uno per reparto: Gallo e Pezzella si contendono una maglia sulla fascia sinistra, Blin tallona Maleh a centrocampo, mentre Banda insidia Di Francesco nel tridente offensivo. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). zzc/ari/red 20-Gen-23 13:45