Calcio: Italiano “Contro il Torino la miglior Fiorentina per i 3 punti”

"Vogliamo risalire la classifica, contro i granata sono sempre gare insidiose", dice il tecnico viola FIRENZE (ITALPRESS) – "Contro il Torino cercheremo con tutte le nostre forze e le nostre qualità di ottenere i tre punti provando a guadagnare qualche posizione in classifica. Nel secondo step del campionato cercheremo di guadagnare quei punti che non siamo riusciti a fare nella prima parte, di andare più forte del girone di andata e di migliorare tutto quello che c'è da migliorare, soprattutto la fase realizzata che ci ha penalizzato, vogliamo guadagnare terreno rispetto a chi ci sta davanti". Una Fiorentina vogliosa di riscattarsi dopo la battuta di arresto di domenica scorsa a Roma, è quella che chiede il tecnico gigliato Vincenzo Italiano che ha presentato la sfida contro il Torino in programma domani sera, parlando ai canali social del club viola. "Contro i granata sono sempre gare insidiose, il loro allenatore in questa categoria è un fattore, giocano bene, propongono un calcio aggressivo, quindi sarà una partita dove saremo chiamati a un grande sacrificio dal punto di vista fisico, servirà grande attenzione – ha aggiunto Italiano -. L'abbiamo preparata come facciamo sempre, conosciamo i pregi e i difetti del Torino, cercheremo di fare quello che abbiamo sempre fatto, soprattutto in casa, provando anche a farci trascinare dal nostro pubblico e a ottenere i tre punti". "Se qualche tifoso è deluso e amareggiato spetta a noi riportarlo dalla nostra parte, innalzando la qualità delle nostre prestazioni, anche a livello individuale, di sicuro cercheremo di dare sempre del nostro meglio", ha aggiunto Italiano. Contro il Torino out per infortunio Cabral e Sottil, si dovrebbe vedere in campo un Nico Gonzalez in crescita di condizione dopo aver dovuto gestire fra fine 2022 e inizio 2023 un fastidioso problema muscolare. "Gonzalez puo' fare la punta, ha le caratteristiche per farlo, in questo momento pero' il primo pensiero permettergli di crescere di condizione – ha sottolineato Italiano -. Non ha ancora la forma per partire dall'inizio, è da gara in corso, vediamo nelle prossime settimane, pero' la punta la puo' fare, ha grande velocità, grande stacco di testa, ne siamo convinti tutti. Lui sa che puo' dare tantissimo da esterno ma all'occorrenza può giocare davanti". In merito all'espulsione rimediata domenica scorsa da Dodò all'Olimpico, Italiano ha spiegato: "Sono situazioni che non dovrebbero accadere perché sappiamo tutti cosa voglia dire un'inferiorità numerica". "I ragazzi lo sanno, sono sempre stati attenti nelle partite precedenti, ne abbiamo subite pochissime quest'anno perché rimanere con un uomo in meno in questa categoria risulta difficile, purtroppo Dodò sulla seconda ammonizione pensava di arrivare a prendere la palla e la cosa ci ha un po' penalizzato – ha aggiounto Italiano -. Penso che la cosa al ragazzo serva anche da lezione, ha capito che troppa irruenza non paga e che ha messo in difficoltà i compagni". Nel frattempo Italiano si trova a dover allenare e gestire il proprio spogliatoio mentre la sessione di calciomercato invernale è aperta. "E' una difficoltà che c'è da sempre, che tutti abbiamo ed il più bravo è chi riesce a non portare questo disturbo in campo sia negli allenamenti che durante le partite – ha spiegato il tecnico viola -. Purtroppo ci si deve convivere, non vediamo l'ora che si chiuda il calciomercato perché c'è da affrontare un finale di stagione dove è meglio essere tutti sereni".