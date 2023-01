Calcio: Juric “Fiorentina grande squadra, Toro in cerca di riscatto”

"Ho parlato con Cairo, mi pare ci sia volontà di proseguire sulla strada intrapresa", dice il tecnico granata TORINO (ITALPRESS) – Due sfide con la Fiorentina nel giro di pochi giorni. Tra un paio di settimane, infatti, granata e viola si troveranno di fronte, sempre nello stadio intitolato ad Artemio Franchi, in una partita secca con in palio le semifinali di Coppa Italia, ma prima c'è la gara di campionato di domani sera. Nella conferenza che precede la prima delle due sfide ravvicinate al Franchi, il tecnico granata, Ivan Juric, ha presentato così la partita contro i viola: "La Fiorentina è una grande squadra, con almeno una ventina di giocatori di grande livello. Nella prima parte della stagione hanno pagato un po' gli impegni ravvicinati, avendo dovuto affrontare anche le gare di Conference League. E poi ad allenarli c'è un tecnico come Italiano, che a me piace tanto per il gioco che riesce a dare alle sue squadre. Nonostante le assenze, spero che riusciremo a fare una grande prestazione a Firenze, anche per rimediare alla brutta prova nell'ultima partita contro lo Spezia". Il tecnico croato ha poi allargato il discorso, affrontando temi come il rinnovo del suo contratto e il mercato di gennaio: "Ieri abbiamo avuto un incontro con Cairo e Vagnati, nel quale, oltre a fare il punto sul lavoro che è stato fatto finora, ci siamo anche confrontati su cosa c'è da fare per migliorare. Mi sembra che il presidente abbia la volontà di proseguire sulla strada intrapresa e di puntare a crescere e migliorare. Per quanto mi riguarda, ho ancora un anno e mezzo di contratto, non è poco. Quali rinforzi mi aspetto dal mercato di gennaio? Le priorità sono un centrocampista di sinistra e una punta". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). rol/ari/red 20-Gen-23 16:28