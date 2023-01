Calcio: Spezia. Kiwior all’Arsenal per 25 mln,tutto esaurito con la Roma

Offerta irrinunciabile per il cartellino del difensore che domani volerà a Londra LA SPEZIA (ITALPRESS) – Reduce dalla sconfitta di Coppa Italia di ieri a Bergamo contro l'Atalanta, lo Spezia di Luca Gotti guarda subito alla sfida con la Roma di domenica pomeriggio per tornare con la testa al campionato. Di certo, nella giornata odierna, a tener banco nell'ambiente Spezia è la notizia della trattativa in via di conclusione per il passaggio del difensore Jacob Kiwior all'Arsenal. La società spezzina ha confermato l'affare nel pomeriggio, non potendo rinunciare ad una cifra che porterà nelle casse del club ben 25 milioni più 5 di possibili bonus, il giocatore già domani dovrebbe partire per Londra. Una cessione che permette ai liguri di finanziare il mercato futuro e quello di gennaio, visto che sono già arrivati rinforzi. In difesa al posto di Kiwior arriverà il polacco Wisniewski dal Venezia, ma si cerca anche un portiere e un attaccante. Intanto oggi la squadra è tornata a prepararsi per la Roma, assenti Zoet e Bastoni, infortunati, mentre Nikolaou sarà squalificato. L'addio di Kiwior e la squalifica del greco, costringeranno Gotti a cambiare qualcosa in difesa, dove molto probabilmente agirà Ampadu. Per il resto il tecnico veneto dovrà verificare le condizioni fisiche dei suoi per capire chi potrà scendere in campo contro i giallorossi. Intanto il Picco si avvia al tutto esaurito con oltre 10mila presenze per domenica pomeriggio, considerando che il settore ospiti sarà chiuso dopo i noti scontri tra romanisti e napoletani. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). el/ari/red 20-Gen-23 19:47